Bakan Gürlek açıkladı! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 159 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirket ve şahıs hesapları kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık nedeniyle mağdur olan 23 kişinin toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştıkları, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla mağdurların cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları belirlendi. Mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri para tutarlarının, telefonlarına yükletilen sahte mobil uygulamalarda daha yüksek gösterildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle mağdurlarda kazanç elde ettikleri yönünde izlenim oluşturulduğu, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiklerinin değerlendirildiği bildirildi.

HESAPLARDAKİ PARA TRAFİĞİ 6,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin ayrıntıları ortaya çıkarıldı. İncelemede, hesaplar arasındaki para hareketlerinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk bölümünün havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk bölümünün ise EFT işlemlerinden oluştuğu belirlendi. Böylece şüphelilere ait hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruş olduğu anlaşıldı.

139 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu tespit edildi. Firari 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık eylemlerine iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulandı.

5 KUYUMCU ŞİRKETİ İNCELENİYOR

Çalışmalarda tespit edilen 5 kuyumcu şirketiyle ilgili incelemelerin de devam ettiği bildirildi. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemelerde şirketlerin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazları ve banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyumlu olup olmadığı ve doğruluğu denetleniyor. Soruşturmanın, firari şüphelilerin yakalanması ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı para hareketlerinin aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.