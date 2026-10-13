Bakan Gürlek: Boşanma davalarının görülme süresi 163 güne düştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 'Hukuki Süreçlerde Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı'na katıldı. Bakan Gürlek, aile hukukuna ilişkin süreçlerde daha etkin, duyarlı ve bütüncül bir hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bir mahkeme kararı, hukuki bir uyuşmazlığı sona erdirebilir. Ancak o uyuşmazlığın insanların hayatında bıraktığı derin izler, kararın verildiği gün itibarıyla ortadan kalkmayabilir. Bu nedenle adaletin gücünü yalnızca hükmün doğruluğunda değil, hukuki süreç boyunca insan hayatını ne ölçüde etkileyebildiğinde de aramalıyız. Her fırsatta dile getirdiğimiz temel bir hakikat var; bizim adalet anlayışımızın merkezinde insan yer almaktadır. Her dosyanın ardında bir hayat, her uyuşmazlığın ardında bir hikaye her çocuğun ardında korunması gereken bir gelecek vardır" diye konuştu.

'ÇABAMIZ, ÇOCUKLARIN GELECEĞE UMUTLA BAKABİLMELERİ'

Gürlek, boşanmanın yalnızca iki yetişkin arasındaki hukuki ilişkinin sona ermesi olmadığını söyleyerek, "Ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olan; ebeveynlik ilişkilerini, çocukların günlük yaşamını ve aile bireylerinin geleceğe ilişkin beklentilerini etkileyebilen bir süreçtir. Bizim için esas olan, insan onurunun, bireylerin güvenliğinin, hakların ve çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Bütün çabamız, aile ilişkilerinin dönüşüme uğradığı bu hassas dönemlerde çocuklarımızın kendilerini güvende hissedebilmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Boşanma süreçlerinde ebeveynler arasındaki yoğun çatışmalar, çocukların kaygı, korku ve güvensizlik yaşamalarına; okul ve sosyal hayatlarında güçlüklerle karşılaşmalarına maalesef neden olabilmektedir. Özellikle çocukların anne ve babaları arasında tercih yapmaya zorlanması, onları yetişkinlerin uyuşmazlığının bir parçası haline getirmektedir. Buradan güçlü bir ilkeyi ifade etmek istiyorum; hiçbir çocuk, anne ve babası arasındaki uyuşmazlığın tarafı olmak zorunda bırakılamaz. Bir çocuk asla yetişkinlerin çözemediği anlaşmazlıkların yükünü taşımamalıdır. Büyüklerin kördüğümünü, çocukların narin parmaklarına bırakmamalıyız" diye konuştu.

'AİLE DANIŞMANLIĞININ YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR'

Aile ve ebeveyn danışmanlığı hizmetlerinin yargısal süreci tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, "Çekişmeli boşanma davalarında taraflar, haklılıklarını ortaya koyabilmek amacıyla birbirlerine kusur isnadında bulunabilmektedirler. Ancak aralarında yaşanan hukuki uyuşmazlığın çözülmesi, iletişim güçlüklerinin kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu noktada aile ve ebeveyn danışmanlığı hizmetleri, yargısal süreci tamamlayıcı nitelikte önemli bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetler; tarafların yaşadıkları süreci anlamlandırmalarını, çatışmaları azaltmalarını, çocuk odaklı iletişim kurmalarını ve ebeveynlik sorumluluklarını daha sağlıklı biçimde sürdürmelerini sağlayacaktır. Buradaki amaç, aile bireylerini belirli bir karara yönlendirmek ya da mahkemenin yerine geçecek bir çözüm üretmek değildir. Amaç, bireylerin haklarını ve tercihlerini gözetirken, özellikle çocukların zarar görmesini önleyecek destek mekanizmalarını daha etkin hale getirmektir. Aile danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla, boşanma sürecinin etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması; taraflar arasında asgari iletişimin desteklenmesi; velayet ve kişisel ilişki süreçlerinde doğru bilgilendirmenin güçlendirilmesi ve ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarına odaklanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmaların, kararların uygulanması sırasında yaşanan güçlüklerin azaltılmasına ve boşanma sonrasında yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesine de katkı sunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BOŞANMA DAVALARININ GÖRÜLME SÜRESİ 163 GÜN'

Boşanma davalarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Gürlek, "Bakanlığımız Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, boşanma davalarının ortalama görülme süresi 2020 yılında 199 gün iken, 2025 yılında 163 güne düşmüştür. Bu azalma, yargısal süreçlerin etkinliği bakımından dikkate değer bir gelişmedir. Bununla birlikte bizim için esas olan, yalnızca daha kısa sürede karar verilmesi değildir. Hukuka uygun, hakkaniyetli, makul sürede ve bireylerin haklarını gözeten bir yargılama sürecinin sağlanmasıdır. 2024 yılında 326 bin 69, 2025 yılında ise 309 bin 479 boşanma davası açılmıştır. 2026 yılında 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla açılan boşanma davası sayısı 242 bin 722'ye ulaşmıştır. Karar verilen dosya sayısı 2024 yılında 326 bin 328, 2025 yılında 315 bin 993; 2026 yılında 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ise 235 bin 187'dir. 2026 yılında 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 139 bin 541 derdest boşanma davası bulunmaktadır. Bu veriler, konunun yargısal boyutunun ne kadar geniş olduğunu ortaya koymaktadır. 2025 yılında davanın kabulüne karar verilen anlaşmalı boşanma oranı yüzde 42,9 çekişmeli boşanma oranı yüzde 21,6 olarak kaydedilmiştir. 2026 yılında 8 Ekim 2026 itibarıyla bu oranlar sırasıyla yüzde 44,3 ve yüzde 21,2'dir" dedi.

'185 ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VAR'

Adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Gürlek, "İnsan odaklı adalet anlayışımızın somut uygulama alanlarından biri, adli destek ve mağdur hizmetleridir. Adli süreçlerde özel desteğe ihtiyaç duyan kişilerin gereksinimlerinin belirlenmesi, uygun hizmetlere yönlendirilmesi ve uzman desteğiyle sürece katılımlarının kolaylaştırılması, bu alanın temel hedefleri arasındadır. Bugün bu kurumsal birikimi, sosyal ve psikolojik destek hizmetleriyle tamamlayan daha bütüncül bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlıyoruz. 2019 yılından itibaren faaliyet gösteren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimizin sayısı, bugün 81 ilimizde 185'e ulaşmıştır" diye konuştu.

'144 İHTİSASLAŞMIŞ AİLE DANIŞMANLIĞI OLUŞTURDUK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise aile danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Evlilik öncesi eğitimden aile eğitimine, aile danışmanlığına kadar uzanan hizmetlerimizle, 10,8 milyon vatandaşımıza ulaştık. Çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetimizle, uzman desteğini ailelerimize yakın hale getirdik. Bugün, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamamızla, 2 milyonu aşkın kullanıcıya anne baba olma yolculuğunda rehberlik ediyoruz. Aile Enstitümüzle de politikalarımızı bilimsel verilerle daha da güçlendiriyoruz. 2012 yılından bu yana il müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezlerimizde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. 2025 yılında ise bu hizmette ihtisaslaşmaya yönelik yeni bir dönem başlattık. Bu çerçevede 144 ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimi oluşturduk. Boşanma oranlarının en yüksek olduğu 10 ilde çalışma yürüttük. Danışmanlık hizmetlerimizin bu süreçte nasıl daha etkin olabileceğini sahadan dinledik" dedi.

'166 AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE YÖNLENDİRİLDİ'

Mahkemelerle yürütülen iş birliğine değinen Bakan Göktaş, "Bu yılın Şubat ayında 81 ilde mahkemelerimizi ve adli destek müdürlüklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerin ardından, Mart-Ağustos döneminde 42 ilde 166 aile mahkemeler aracılığıyla danışmanlık hizmetlerimize yönlendirildi. Şimdi bu desteği, ailelerimizin en hassas dönemlerinde de daha güçlü kılmak için yeni adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Boşanma Sürecinde Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi İl Eylem Planlarını Eylül ayında uygulamaya koyduk. Bu planlarla, başta adli merciler olmak üzere kurumlar arası iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Anne ve babalar için hazırladığımız rehberler ve eğitim programlarını yaygınlaştıracağız. Böylece en zor anlarda bile, anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesini ve karşılayabilmesini destekleyeceğiz. Aile ve Nüfus On Yılı'nda hayata geçirdiğimiz her bir politikayı ülkemizin dört bir yanında her ailemizin hissedeceği bir güvenceye dönüştüreceğiz" diye konuştu.

'DANIŞMANLARIMIZ AİLELERE DESTEK OLUYOR'

Aile danışmanlığı hizmetlerinin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Mahkeme salonuna taşınan her dosya, bir ailenin hikayesidir. Bu hikayede; bir kadının ve bir erkeğin yıllarca birbirine verdiği emek, bir çocuğun da geleceği vardır. Aile içinde yaşanan bir anlaşmazlık, aile içi iletişimi, ebeveynlik rollerini ve çocukların dünyasını yeniden şekillendiren bir süreçtir. Her ailenin hayatında zorlu dönemler olabilir. Bu durumda önemli olan; sorunların sağduyuyla ele alınması, çatışmadan uzak bir şekilde çözümün aranmasıdır. Çünkü özellikle çocuklar açısından belirleyici olan çoğu zaman sürecin nasıl yönetildiğidir. İşte aile danışmanlığı hizmetlerimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Danışmanlarımız; ailelerin yaşadıkları güçlükleri daha sağlıklı yürütmelerine destek oluyor. İletişim ve baş etme becerilerini güçlendiriyor. Eşlere, kararlarını sakin bir zeminde gözden geçirme imkanı sunuyor. Ve her koşulda çocukların üzerindeki yükünü hafifletmeyi önceliyor. Bizim hedefimiz; ailelerimizin bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmesi, ihtiyaç duydukları desteğe kolayca ulaşabilmesidir" ifadelerini kullandı.