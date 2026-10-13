Bakan Kurum: "Üsküdar için çalışmaya devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , sosyal medya hesabından Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ile gerçekleşen görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin ve AK Parti ilçe başkanımız Taha Sarıcaoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. İstanbul'umuzun her ilçesi gibi Üsküdar için de güç birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."