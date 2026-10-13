Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu: Haksız kazanç sağlayan bedelini öder

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 3 saat 20 dakika süren kabine toplantısı sonrasında yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamladık. Bugünkü toplantımızda ülkemizin gündeminde yer alan konuları görüştük. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı.

1 MILYON LIRAYA KADAR ÖDEME

Fon meselesinin çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar devam ediyor. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. 84 kişi tutuklandı. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle 1 milyon liraya kadar anapara ödemeleri yapılacak. Yatırımcıların büyük bir bölümü ara ödemelerini alacak. Fon Koordinasyon Kurulu kamuoyunu bilgilendirecek. Bizim amacımız kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf şekilde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon üzerinden haksız kazanç elde eden bedelini ödeyecektir. Ülkemizi sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gerekenleri yapacağız. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun dışına çıkanlara hesap sorarız, soruyoruz.

NEFRET SİYASETİNE İZİN YOK

Kadrolarımıza, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsım dahil kimse eleştirilemez değildir. Ama kimseye itibar suikasti hakkı olamaz. İfade özgürlüğü, önüne gelene iftira atmak değildir. Hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalıdır. Nefret siyasetine izin vermeyiz.

TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Şanlıurfa'da hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. TEKNOFEST'te ödül alan gençlerimizi tebrik ediyorum. 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne iştirak ettik. Alanından uzman isimlerle orada bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda adımızdan daha fazla söz ettirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. 3.5 ton ağırlığındaki ve yüzde 80'in üzerindeki aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor.

2026-2027 Akademik Yılı açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını dilerim.

SUÇLULARIN TEPESİNE BİNECEĞİZ

Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Suç coğrafyası artık tek bir ülkenin sınırlarından ibaret değil. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır. Nerede saklanırsa saklansınlar milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

1 Ekim'de TBMM'nin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak Genel Kurul'a hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclis'imizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin, ilk gün şahit olduğumuz tahriklere tevessül edilmeden, demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum.



KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKMAK BU ÜLKEYE İHANETTİR

GÜN önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağolsun. Bu acı olay kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin 'rantsal dönüşüm' diyerek feveran etmesinden artık usandık. Kimsenin buna hakkı yoktur. Kendileri villalarda, lüks sitelerde yaşıyor. Kentsel dönüşüm dediğimiz zaman en çok bunların sesi çıkıyor. Bu umursamazlığa rağmen kentsel dönüşümü hızlandırmakta kararlıyız. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012'den beri 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüşümünü yaptık. 5 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü tamamladık. Kampanya süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşümde atılacak adımları ertelemeyin. Güvenli bir yuva için bugünden harekete geçin. Hükümetimiz tüm imkânlarıyla İstanbul için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti fark etmeksizin tüm belediyelerden aynı çabayı göstermelerini istiyoruz. Kentsel dönüşüme karşı çıkmak ihanettir.



GENÇLERE İŞKUR MÜJDESİ

İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 220 bine yakın gencimiz programdan faydalandı. Hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Yeni bir adım atıyoruz. 2026-2027 program kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Günlük 1375 lira ödeme yapılacak. 14 gün katılım gösteren gençlerimiz 19 bin 250 liraya kadar gelir elde edecek. Programdan 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin faydalanmasını amaçlıyoruz. Biz gençlerimizin eğitimine ve geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.



RİYAD'A SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Bölgemizdeki çatışma alanlarına her gün yeni bir yer ekleniyor. Türkiye bir süredir etrafını çeviren kriz kuşağına rağmen istikrar, güven ve huzur durumunu perçinlemektedir. Anlaşmazlıkların müzakere masasında diplomasiyle olması gerektiğini savunuyoruz. Husiler tarafından Riyad'da havalimanını hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye olarak Suudi kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte ortak savunma anlaşmamızın kurumsal temellerini atmakta kararlıyız.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör