Bayraklı’da 20 milyon liralık kamu zararı
İzmir'de Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal ve dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Mali tespitlere göre 2023-2024 döneminde 20 milyon 85 bin 188 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Doğrudan temin alan firmaların belediye personeline 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet gönderdiği ve paraların şahsi hesaplara aktarıldığı öne sürüldü. Dosyada dağıtılmayan lokmalar, yapılmayan Çanakkale gezileri, askere giden 100 kişi yerine 1000 kişilik malzeme faturası ve 150 öğrenci yerine 2 bin kişilik eğitim seti evrakı düzenlendiği iddiaları yer alıyor. El konulan dijital materyallerin incelenmesi sürüyor.
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