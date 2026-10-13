Bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin kardeşlik ve kalkınma için yeni bir kapı açtığını belirten Kurtulmuş, provokasyon risklerine karşı kullanılan dil ve üslubun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 50 yıldır terör sorunu nedeniyle ağır bedeller ödediğini ifade eden Kurtulmuş, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu söyledi. Devlet aklı ile millet vicdanının bir araya geldiğini belirten Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşunun sürece katkı sunduğunu kaydetti. TBMM'de bütün partilerin katılımıyla kurulan komisyonun 21 toplantı yaptığını, hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edildiğini aktaran Kurtulmuş, yasal düzenlemeyle sürecin önünün açıldığını ifade etti. Sürecin başarıya ulaşması için silahların tamamen susması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin iç barışını güçlendirmesinin bölgesel gelişmeler karşısında zorunlu olduğunu söyledi.
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