DMM’den TSK iddialarına yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Söz konusu iddiaların gerçek olmadığı dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞAN YAYINLARA İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR"

"Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur."