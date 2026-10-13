DMM’den TSK iddialarına yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn’da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor” iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir.” İfadelerine yer verildi.

DMM’den TSK iddialarına yalanlama!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Söz konusu iddiaların gerçek olmadığı dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞAN YAYINLARA İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR"

"Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SURİYE #TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý