Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı fon soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

ESKİ BAKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun tutuklandığı ortaya çıktı.

Aksu'nun adı daha önce Tera'nın likit fonuna yaptığı yaklaşık 100 milyon liralık yatırımı çekemediği yönündeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Mustafa Aksu, 2018-2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.