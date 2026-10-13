Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile görüştü!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.