Gıdaya erişim milli güvenlik meselesidir
Başkan Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi: Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olunurken diğer yandan gıda israfının arttığı bir dünyada barıştan, huzurdan ve refahtan bahsedilemez. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlarda gıda israfında en büyük pay yüzde 60'la evlerde. Dünyada her yıl üretilen 1.5 milyar ton civarında gıda kaybediliyor ya da israf ediliyor.
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