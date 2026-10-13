İnsani vasıflar öğretmenden öğrenilir
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi 2026- 2027 Akademik Yılı Açılışı'nda konuştu. Eser ve değerlerin önemine işaret eden, dünyanın hızla değiştiğini, eğitim sistemlerinin de bu değişime uyum sağlaması gerektiğini belirten Bakan Tekin, eğitimde bilginin yanı sıra beceri kazanımının da önem taşıdığını ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını kaydeden Bakan Tekin, eğitimde edinilen bilgilerin günlük hayatta kullanılabilmesinin ve davranışlara yansımasının önemli olduğunu söyledi. Eğitimde öğretmenlerin rolüne de değinen Bakan Tekin, "Yapay zekânın sınırsız malumat sunduğu bir çağda insanı insan yapan vasıfları evlatlarımızın ancak karşılarına saygıyla oturdukları, ilmine ve şahsiyetine hürmet ettikleri öğretmenlerden öğrenebileceklerine inanıyoruz" dedi.
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