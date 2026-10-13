İzmir’de hizmet mesaisi başladı
İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılımı sonrası AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle Tarihi Şato'da buluştu. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Tugay'a Başkan Erdoğan'ın portresini hediye etti. İnan, "Artık İzmir için çok çalışma vakti" derken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "İzmir'imize hizmet etmek için birlikte çalışma konusunda herkes çok istekli. Çok güzel hizmetlerin hayata geçirileceğini hep birlikte göstereceğiz" diye konuştu.
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