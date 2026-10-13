Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmıştı: ‘Ankara Abisi’ lakaplı Yasin Oyanık tutuklandı!
Uşak merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, hakkında karar verildi. Oyanık, çıkarıldığı hakimlikçe "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı bağışçıların dernek hesabına gönderdikleri paraların suç teşkil ettiği iddiasıyla Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 9 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alınarak ifade işlemleri için Uşak'a sevk edilen Oyanık, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Oyanık, 13 Ekim 2026 tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.