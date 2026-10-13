Maltepe için TOKİ devrede

Geçtiğimiz günlerde bir binanın kısmen yıkılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul Maltepe'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle kentsel dönüşüm süreci başlatılacağı öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ten oluşan heyet; çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresinde tedbir amacıyla boşaltılan 5 binanın hak sahipleriyle bir araya geldi.

ALTERNATİF SUNULDU

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Bulut; Kardeşler Apartmanı ve diğer binalarla ilgili bütüncül bir yaklaşıma gidileceğini belirterek; "Vatandaşlarımıza kalıcı iskân açısından birkaç alternatif ortaya koyduk" dedi. "Yarısı Bizden" kampanyasının İstanbul'da devam ettiğini hatırlatan Bulut; "1 milyon 875 bin lira destek verilmesi suretiyle vatandaşımızın kendi bulacağı yüklenicilerle bu işi yapma imkânı var" dedi. Bulut; hak sahiplerinin de devlet eliyle yapılması yönünde düşünceleri olduğunu ifade ederek diğer bir alternatif olarak halihazırda Maltepe Esenkent'te bulunan daireleri de önerdiklerini dile getirdi. Bulut, inşaatların en kısa süre içerisinde TOKİ Başkanlığı marifetiyle yapılarak yaraların sarılacağını kaydetti. Vali Gül ise; "Çöken binamizdaki hemşerilerimizin acil ihtiyaçları için 9 milyon Türk lirası aktarılacak" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör