Rüşveti 'kreş' kılıfıyla istediler

Rüşveti ’kreş’ kılıfıyla istediler
Batuhan ALTINBAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) imar planı süreçlerinde yaşandığı rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin mahkeme dosyasından dikkat çekici ifadeler ortaya çıktı. Kısıklı'daki arsasının imar planı tadilatı için uzun süre bürokratik engellerle karşılaştığını belirten işadamı Mustafa Duhan Demir, sürecin ilerlemesi için kendisinden kreş bağışı adı altında nakit para istendiğini ve ödeme yapmaya mecbur bırakıldığını anlattı. Hukuka uygun başvurularına rağmen dosyanın aylarca bekletildiğini öne süren Demir, kendisine kreş bağışı yapmasının söylendiğini aktardı. Hayırsever bir aile olduklarını belirten Demir, kreş yaptırmayı teklif ettiğini ancak kendisine "Kendi müteahhitlerimiz var, parayı nakit istiyorlar" yanıtının verildiğini iddia etti. Yaklaşık bir yıl boyunca süren belirsizlik ve zarara uğrama endişesi nedeniyle ödeme yapmayı kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Demir, para sözü verilmesinin ardından sürecin harekete geçirildiğini belirtti.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ #İBB

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