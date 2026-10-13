Siber suç operasyonlarında 137 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda siber suçlara karışan 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137'si tutuklanırken 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YARDIM BAHANESİ

Şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurdukları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılık yöntemlerinde "tekerlekli sandalye yardımı", "yatırım ortaklığı" ve "oto yedek parça" gibi temaların kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, yasadışı bahis sitelerinde para transferlerine aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi. Bazı şüphelilerin ise vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapay zekâ destekli açık kaynak izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda ise; yasadışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve kullanımı ile müstehcenlik ve fuhuşu özendirici paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap ve şahıs tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör