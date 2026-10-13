SON DAKİKA | Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 31 gözaltı

SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve ilgili suçlara yönelik Ankara'nın 14 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirilirken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör