TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Bayr ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Bayr ile gerçekleştirdiği görüşmede, TBMM ve AKPM arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından bu ziyareti önemli bulduklarını belirtti.

Türk Delegasyonunun AKPM'deki tartışmalara aktif katıldığını dile getiren Kurtulmuş, TBMM'nin 2-3 Haziran 2026'da İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu toplantısının da son derece başarılı geçtiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye'de devlet aklı ve millet vicdanının bir araya gelmesiyle uygulamaya konulan Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, aynı zamanda Türkiye'de demokratikleşme, toplumsal barış ve kardeşlik ikliminin kalıcı hale getirilmesini amaçlayan önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu süreçte hazırlanan düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda 467 gibi rekor bir oyla kabul edildiğine ve bunun en büyük desteği alan yasalardan biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, yasa kapsamında TBMM'de izleme komisyonu kurulacağını, süreçte, siyasi partilerin temsiliyle ortak sorumluluğu hep beraber devam ettireceklerini kaydetti.

Terör örgütünün Irak'ın Metina bölgesinde bazı mağaraları boşalttığını, örgütün sahadaki silah bırakmalarının güvenlik güçlerince gözlemlendiğini hatırlatan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımların takipçisi olacaklarını, yasal düzenlemeye ihtiyaç olması halinde bunu da gündeme getireceklerini söyledi.

"İSRAİL'İN GÖZLEMCİ STATÜSÜNÜN ASKIYA ALINMASI" BAŞLIKLI RAPOR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin meselesinin hem bölgeyi hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı yakından ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizdi.

Gazze'de soykırım uygulandığını, Batı Şeria'da devlet terörü bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, İsrail'in sergilediği bu tutuma karşı kurulan insanlık cephesinin küresel vicdanı harekete geçirdiğini, İsrail'in dünyada giderek yalnızlaştığını, insanlık vicdanının er ya da geç galip geleceğini vurguladı.

Filistin'de iki devletli çözüm için tüm uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini aktaran Kurtulmuş, Türkiye olarak Filistin davasına desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Kurtulmuş, AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu'nda hazırlanmakta olan İsrail'in Avrupa Konseyi değerleriyle bağdaşmayan eylemlerini konu alan "İsrail'in gözlemci statüsünün askıya alınması" başlıklı raporu da yakından takip ettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Delegasyonunun AKPM bünyesinde Gazze meselesi için gösterdiği çabalara AKPM Başkanı Bayr'den destek beklediklerini de kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının sonu gelmeyen bir yıpratma savaşı halini aldığını dile getiren Kurtulmuş, geniş alana yayılma potansiyeline sahip bu savaşta barışın mümkün olduğunu, Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü önemsediklerini ve desteklediklerini anlattı.

Kurtulmuş, AKPM Başkanı Bayr'i COP31 Toplantısı'na davet etti.

Kurtulmuş ve Bayr, görüşmenin ardından 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TBMM'deki bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kurtulmuş ve Bayr daha sonra Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti.