TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İtalya’ya gidecek

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konferans, İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalya Temsilciler Meclisinde 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Konferansta, "Dirençli Demokrasiler: Hibrit Tehditlere Karşı Birlikte", "Yapay Zeka ve İşgücü Piyasası" ile "Kurallara Dayalı Uluslararası Düzenin Yenilenmesi - Çağdaş Krizlere Yanıt Vermede Parlamentoların Rolü" başlıklı oturumlar yapılacak. Konferans kapsamında katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, küresel ve bölgesel krizlere yönelik Türkiye'nin stratejik yaklaşımlarını aktarması, dünyadaki kriz ve çatışmalara çözüm üretebilecek yeni, adil bir küresel mimarinin inşa edilmesine ilişkin çağrıda bulunması bekleniyor.

Kurtulmuş'un, konferans marjında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa'nın yanı sıra bazı ülkelerin parlamento temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Ayrıca Kurtulmuş, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Türk toplumuyla da bir araya gelecek.