Terörsüz Türkiye’de yeni aşamaya geçildi

PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinin Baze sahasında bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; alanların boşaltılmasının, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi süreci kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştiği öğrenilirken bölgedeki istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen sürecin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

SÜRECİN SONRAKİ AŞAMASI

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilerde ayrıca; PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sona ermesinin ardından sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının toplumsal uzlaşı sürecine dahil edilmesi hedefleniyor. Eğitim ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda uygulanacak bütünleşik programlarla örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

KALICI İÇ BARIŞ HEDEFİ

Yürütülen çalışmalarla Türkiye'de iç barışın kalıcı hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilirken, Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimlerinin barış ve huzur içinde bir arada yaşamasının hedeflendiği vurgulandı. Güvenlik kaynakları, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik adımların süreceğini bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör