Ateş serbest’te tam isabet

Türk askerinin en büyük destekçisi yerli savunma sanayi ürünleri ile dosta güven düşmana korku verdiği Ateş Serbest 2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü Ankara Polatlı'da gerçekleştirildi. Mehmetçik, tatbikatta hedefleri tam isabetle imha etti.Tatbikat kapsamında açılan savunma ürünlerinin tanıtıldığı sergiye ilgi yoğundu.

Burada HİSAR'dan KORKUT'a Çelik Kubbe bileşenleri de yer aldı. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanı, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Türk savunma firmalarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Ateş Serbest'te 95 farklı silah sistemiyle atış yapıldı, 104 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemi sergilendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör