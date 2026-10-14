Bakan Kurum: "İzmir için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cemil Tugay ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Heyette AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı Aksoy, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi ve Mustafa Bilici ile Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da yer aldı.