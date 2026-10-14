Bakan Kurum: "İzmir için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyetle görüştü. Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Güzel İzmir'imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cemil Tugay ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.
Heyette AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı Aksoy, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi ve Mustafa Bilici ile Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da yer aldı.
Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık. AK Parti Genel Sekreteri'miz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Başta kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem Planı olmak üzere İzmir'in ihtiyaçlarını konuştuk. Güzel İzmir'imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."