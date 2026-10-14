Başkan Erdoğan, Prens Selman'la telefonda görüştü: 'Suudi Arabistan'ın yanındayız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti" denildi.
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