Başkan Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemekten fotoğraf paylaşıldı.

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