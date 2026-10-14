Başkan yardımcıları dahil 25 şüpheli gözaltına alındı

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ankara merkezli 5 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. İlk dalgasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmanın yeni etabında, Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır dâhil 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; ihalelerde usulsüzlük, sahte belge ve imar-ruhsat işlemlerinden menfaat temini gibi iddialar yer alıyor. Sayıştay raporları, MASAK ve HTS analizleriyle CİMER başvurularının değerlendirildiği operasyonda şüpheliler; örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla emniyete götürüldü. Eşzamanlı baskınlarda ev aramaları ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör