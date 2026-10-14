Belediyelerde yapılan rezillikleri örtemezsiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti fon krizini belediye yolsuzluklarından kaçış rampası olarak görmemesi çağrısında bulunurken "rövanşizm" uyarısında bulundu. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

✔ NİHAYETE ERDİRİLECEK: Terörsüz Türkiye, insanlığa adaletli nizam vaaz eden, Türkiye merkezli yeni medeniyet inşasının şuuru. Yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler yine devrede. Peşinen söyleyelim; Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geriye dönmeyecek. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek, kısa sürede nihayete erdirilecek.

✔ KAÇIŞ RAMPASI GÖRÜYOR: Bu süreçte özellikle muhalefet çevresince elmayla armut aynı kefede tartılıyor, milletimizin üzerine çökmüş belediyelerdeki ahlaksızlar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor. Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini kaçış rampası olarak görüyor. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon, rövanşizmin politik anestezisi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte.

✔ HER TÜRLÜ ASKERİ DESTEK VERİLMELİ: Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası Gazze'yi tüketiyor. Ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ne kıblemiz Kâbe'ye ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz yumamayız. Bu yönde diplomasinin imkânları, yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalı. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkân sağlanmalı.



KAMUOYU AYDINLATILMALI

Devletimizin ilgili kurumları olanı biteni, çalanı, talan edeni, kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalı. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalı. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği yöne sürüklenmesine izin verilmemeli. Yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı yaklaşım sergilenmeli.



TÜM HESAPLAR SORUŞTURULMALI

Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atıyor. Küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatıldı. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz. Belediyeler başta olmak üzere, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda, hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalı. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük koruma görmemeli.





MECLİS'TE İKİ ARKADAŞ BULUŞMASI

Bahçeli, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamından uğurlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. Bahçeli, "Kahve içelim" deyip, Kılıçdaroğlu'nu makamına davet etti. İki lider yaklaşık 15 dakika görüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, "İki arkadaş konuştuk" dedi. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin gündeme geldiği öğrenildi. Bahçeli daha sonra Meclis'te nöbetçi bakan olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör