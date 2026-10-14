Beş büyükelçiden güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth'i, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga'yı, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout'u, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande'yi ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları ile birlikte takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.
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