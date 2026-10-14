Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama! Mekke Anlaşması ve Dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya; kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin, Mustafa Şentop ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran toplantı sonrası açıklamada bulundu. Burhanettin Duran, "Toplantıda bölgemizde sancılı günler yaşandığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılardan sonra şimdi de Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlara giriştiği, ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı." dedi.

MEKKE ANLAŞMASI VE DAYANIŞMA MESAJI

Burhanettin Duran, "Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'yla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda, tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi." ifadelerini kullandı.