Depremzedelerin araçlarından 306 milyonluk vurgun
İstanbul ve Ankara'da düzenlenen 3 ayrı change oto operasyonunda toplam 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin depremzedelerin araçları üzerinden milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, kaza, yangın ve doğal afetler nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarladıkları belirlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 'Change' adı verilen bu işlemi uyguladıkları 61 ayrı aracı üçüncü kişilere satarak 120 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda ise, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Hatay'da hasar gören araçları kullanarak 'Change' işlemi yapan 19 şüpheliden 14'ü yakalandı. Yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin aklanmasına konu olan malvarlığı değerlerinin yaklaşık 306 milyon lira olduğu tespit edildi. - -
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