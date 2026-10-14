Eşi üzerinden rüşveti yönetti
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci celsesinin 32'nci duruşmasında savunma yapan itirafçı işadamı tutuksuz sanık Muhittin Palazoğlu, İBB'deki reklam sektörüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'a ait olduğu belirtilen Byzag isimli şirketten 600 bin liralık tespih alınması için baskı yapıldığını anlatan Palazoğlu, "Bunun adı ticaret değil, baskıdır, haraçtır" dedi. Palazoğlu duruşmada Ongun'a, "Bana hakaret edeceğine dosyadaki sorulara cevap vermeli" dedi. Ongun kendi ev kirası sorulduğunda ise "Dosya ile ilgili değil" yanıtını verdi.
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