İftira siyaseti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine dönük iftiralarını Meclis kürsüsünden sürdürdü. Parti kurmayları tarafından başlatılan iftira furyasına tam destek veren Özgür Özel, "Eline bilgi gelen bunu ortaya koyacak. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek" sözleriyle tepki topladı.

KARALAMAYA TAM DESTEK

Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır başta olmak üzere Yeni Partili isimlerin fon soruşturması üzerinden yalan bilgi ve belgeyi kamuoyuna servis etmesi sonrası AK Partili bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş ile Ömer Bolat iddiaların açıkça iftira ve yalan olduğunu belirtip, hukuki süreç başlatacaklarını ifade etmişti. Peş peşe ortaya çıkan iftiralara rağmen Özgür Özel'den karalama kampanyasına tam destek geldi.

'İFTİRAYA DEVAM' TALİMATI

Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, fon krizine dönük olarak partili kurmayları tarafından başlatılan iftira furyasına sahip çıktı.

Özel, "Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen, bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak, kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek" sözleriyle iftiraların devamına adeta yeşil ışık yaktı.

YİNE AĞZINI BOZDU

AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına yönelik küfür ve hakaret dolu sözlerine de devam eden Özel, bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "Namussuz" dedi.

Daha önce "Sütte leke var, onda yok" dediği Cemil Tugay hakkında bu kez bambaşka sözler sarf eden Özel, "'Özeleştiri yapacak mısın?' diyorlar. İçim yanıyor içim. Bu günleri görmeseydim de o namussuzu aday yapmasaydım" ifadeleriyle tepki topladı. ANKARA





İFTİRAYA 1 MİLYON 600 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

AK Parti Genel Sekreterliği, fon tartışmalarında partinin kurumsal kimliğini ve itibarını hedef alan asılsız iddia ve ithamlara karşı hukuki süreç başlattı.

Şaban Sevinç, Timur Soykan, Birgün TV ve YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davaları açıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada Şaban Sevinç hakkında 500 bin TL, Timur Soykan ve Birgün TV hakkında 600 bin TL, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldı. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör