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  • İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan şehit asker Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan şehit asker Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan şehit asker Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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#BURHANETTİN DURAN #TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

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