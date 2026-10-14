İstanbul’da kara bulutlar gündüzü kararttı! O anlar kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini arttırdı.

Yağış birçok ilçede etkili olurken, Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar ıslanırken, gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar gündüz saatlerinde havanın kararmasına neden oldu.

Yağışın etkili olduğu kentte, gökyüzünde oluşan manzara dikkat çekti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör