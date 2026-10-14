İstanbul’da kara bulutlar gündüzü kararttı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak sırasında kara bulutların geçişi görüntülendi. Megakentte gökyüzünde oluşan manzara dikkat çekti.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini arttırdı.
Yağış birçok ilçede etkili olurken, Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar ıslanırken, gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar gündüz saatlerinde havanın kararmasına neden oldu.
Yağışın etkili olduğu kentte, gökyüzünde oluşan manzara dikkat çekti.
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