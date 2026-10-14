İzmir'de hizmete Yeni Parti ve CHP engeli
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı, Yeni Parti ve CHP'li üyelerin katılmaması nedeniyle toplanamadı. Toplantı salonundan ayrılan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan ve katılmayan üyeler yüzünden mecliste çoğunluk sağlanamadı. Yeter sayı olan 51 üyenin bulunması üzerine başkan vekili Mustafa Özuslu birleşimi 15 Ekim Perşembe gününe erteledi. Yaşanan engelleyici zihniyete tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İZBAN'ın 90 dakikaya dahil edilmesini sağlayacak önergenin engellendiğini vurgulayarak "Dertleri İzmir olsaydı salonda olurlardı" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar da hizmet arzularının baltalandığını belirtti.
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