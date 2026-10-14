Karşıyaka’yı çöp bastı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çöp toplama ihalesinin zamanında yapılmaması nedeniyle sokaklarda dev çöp yığınları oluştu ve kentte temizlik hizmetleri aksadı. Çevreye yayılan kötü kokular vatandaşların tepkisini çekerken, belediyeye acil temizlik seferberliği çağrısında bulunan meclis üyeleri, tüm imkânların derhal temizliğe yönlendirilmesini talep etti. İhale yapılmadığı için yaşanan kriz karşısında Karşıyaka Belediyesi, sokaklardaki çöpleri toplamak amacıyla komşu ilçe belediyelerinden araç ve kepçe desteği isteyerek temizlik çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.
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