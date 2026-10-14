Mahallemiz cıvıl cıvıl oldu

CHP'li Başkan Lütfü Savaş'ın devletin yapmak istediği kentsel dönüşüm projesini mitingiler düzenleyerek engellediği Hatay'ın Emek Mahallesi'nde, asrın felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgede yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte depremden önce gecekonduların yer aldığı mahallede, asrın inşasıyla birlikte modern, estetik ve depreme dayanıklı konutlar inşa edildi.

'ÇAYA BEKLİYORUZ'

TOKİ tarafından yapılan konutlarına yerleşen Emek Mahallesi sakinleri, şimdi sıcak yuvalarında misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. Mahalle sakinlerinden Mustafa Korkmaz, "Evlerimiz yıkıldığında İstanbul'a gittik. Devletimiz bize gerçekten güzel ev yaptı ve memleketimize geri döndük. Hiçbir sıkıntımız yok. Sorunlarımız olduğu zaman anında yetkililer anında ilgileniyorlar" derken, evinin balkonunda keyifli anlar geçiren Cuma Ergüder (70) ise, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızı mahallemize çay içmeye bekliyoruz" diye konuştu.

'YENİDEN DOĞDUK'

Emine Alagöz de, "Deprem sonrası ile şimdi arasında dağlar kadar fark oldu. Küllerimizden yeniden doğduk. Emek Mahallesi'nde Ümit Sokak Keskin Apartmanı'nda zemin katta oturuyorduk. Evimiz ağır hasar aldı. Eşim işten gelip beni çıkardı. Devletimiz çok güzel ve depreme dayanıklı evler yapmış. Devletimiz bize sahip çıktı. Zamanında kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı ve bu evler yapılsaydı, bu kadar fazla kayıplarımız olmayacaktı. Depremden sonra hayalet bir mahalleydi, şu an canlandı daha da canlı ve cıvıl cıvıl olacak" ifadelerini kullandı. Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, "Eskiden mahallemiz yıkık harabe halindeydi, şimdi ise şahane ve görkemli bir yere döndü. Şu an tam yerleşme olduğu zaman 6 bin ailemiz mahallemizde oturacak" dedi.



SABAH MANŞETLERİNE TAŞIDI 31 MART

2024 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a depremzedeler kentsel dönüşümü engellediği için büyük tepki göstermişti. Asrın felaketinde on binlerce canını kaybeden Hataylılar CHP zihniyetini eleştiri yağmuruna tutmuştu.

SABAH o dönemde yaptığı haberlerde 'Dönüşümü engelledi 2 bin canımız gitti', 'CHP'de yıkım kafası işbaşında', 'Yıkım kafası yeniden aday' ve 'Yıkım kafası Emek'i görsün' başlıklı manşetleriyle CHP'nin kentsel dönüşüme karşı çıkması ve sonrasında yaşananları sayfalarına taşımıştı.

SABAH yaptığı haberlerle vatandaşın sesi olmuştu.



CHP'Lİ BAŞKANLAR DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTI MAHALLE YERLE BİR OLDU

Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak dönemin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı. Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine proje karşıtı mitingler düzenlemişti.

Diğer CHP'li belediye başkanları da destek vermişti. Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve sosyal medya hesaplarından halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti. Kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyen CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programlarında ise yaptığı o mitingi inkâr etmişti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da, Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı yer oldu. Mahallede 2 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi.



BAKAN KURUM, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUMU AÇIKLADI 2.3 MİLYON RİSKLİ YUVA ARTIK GÜVENLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde tarihi başarılara ulaşıldı. Son 14 yılda Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin riskli yuva, güvenli konutlara dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm rakamlarını paylaşarak, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz.

Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı. Güncel verilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bininde dönüşüm süreci tamamlandı. İstanbul'da da 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken, bu süreçte 1 milyon 7 bin bağımsız bölüm güvenli konutlara dönüştü. Geriye kalan 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden Kampanyası ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına girdiği, 117 bin 914'inde sürecin başarıyla tamamlandığı da kaydedildi. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör