SON DAKİKA I Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi
Son Dakika Haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
Son Dakika Haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti.
BAKAN ŞİMŞEK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Bu talep üzerine Bakan Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulunu 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti.
SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ
Söz konusu görevlendirme neticesinde Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Gönül hakkında Bakan Şimşek tarafından soruşturma izni verildiği bildirildi.