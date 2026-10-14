SON DAKİKA I Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi

Son Dakika Haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

SON DAKİKA I Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son Dakika Haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti.

SON DAKİKA I Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi

BAKAN ŞİMŞEK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Bu talep üzerine Bakan Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulunu 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti.

SON DAKİKA I Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Söz konusu görevlendirme neticesinde Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Gönül hakkında Bakan Şimşek tarafından soruşturma izni verildiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MEHMET ŞİMŞEK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!