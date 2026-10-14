SON DAKİKA I Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi

Son Dakika Haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti.

BAKAN ŞİMŞEK GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Bu talep üzerine Bakan Şimşek, Bakanlığın Teftiş Kurulunu 2 Ekim'de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti.