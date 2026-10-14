Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Azerbaycan’ mesajı: Nifak tohumuna müsaade edilmemeli

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili, "İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları, siyasi gelişmelerin ötesinde milletlerimizin ortak hafızasına ve gönül bağına dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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