  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Azerbaycan' mesajı: Nifak tohumuna müsaade edilmemeli

Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Azerbaycan' mesajı: Nifak tohumuna müsaade edilmemeli

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, "Başta Azerbaycan olmak üzere Türk Dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade edilmemeli." dedi.

Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Azerbaycan’ mesajı: Nifak tohumuna müsaade edilmemeli
AJANSLAR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili, "İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları, siyasi gelişmelerin ötesinde milletlerimizin ortak hafızasına ve gönül bağına dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SON DAKİKA #DEVLET BAHÇELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý