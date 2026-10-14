TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: "İzleme kurulunu oluşturacağız”

"BU KADAR YÜKSEK BİR İTTİFAK TBMM BAKIMINDAN, TÜRKİYE DEMOKRASİSİ BAKIMINDAN BİR İLK" Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'yi fevkalade duyarlı olması gereken bir döneme soktuğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu dönem içerisinde Türkiye'nin kendi iç sorunlarını çözmesi, problemlerini bir şekilde geride bırakması her bakımdan en önemli zorunluluklardan birisidir. Bu çerçevede 2 yıl önce başlatılan Terörsüz Türkiye meselesi tam da bu çerçevede ele alınmış olan milli bir önceliğimizdir." değerlendirmelerinde bulundu. Cumhuriyet'in ilk asrının en yakıcı, en zor meselesinin terör konusu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şimdi devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek bu sorunun çözülebilmesi için kararlılık ortaya koyduğunu vurguladı.

"İZLEME KURULUNU OLUŞTURACAĞIZ" TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, bu süreçte 467 milletvekilinin oyuyla Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabul edildiğini anlattı. Kurtulmuş, Kanun'un kabul edilmesindeki rekor oya dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu kadar yüksek bir ittifak TBMM bakımından, Türkiye demokrasisi bakımından bir ilktir. Milletimiz artık bu sorunun çözülmesi, terörün geride kalması için siyaseti görevlendirdi. Siyaset bu görevini fevkalade güçlü bir şekilde, layıkıyla yerine getirdi ve şimdi bunun sonuçlarını elde etmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Tabii ki meselenin ilk adımı terör örgütünün kendisini feshetmesi ve artık silahsızlanma sürecinin başlamasıdır. Bununla ilgili adımların da atılmakta olduğunu görüyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Mağaraların boşaltılması, silahların bırakılmasıyla ilgili süreç kendi yolunda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşan kurul vasıtasıyla da sürecin nasıl ilerlediği, ne şekilde geliştiği tek tek dosyalar üzerinde değerlendirilerek yolumuza devam edeceğiz. Ardından da önümüzdeki günlerde TBMM bünyesinde, yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle izleme kurulunu oluşturacağız."