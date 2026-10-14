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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: "İzleme kurulunu oluşturacağız”

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: "İzleme kurulunu oluşturacağız”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğinde Türk toplumuyla bir araya geldi. Kurtulmuş burada yaptığı Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşmasında, "Önümüzdeki günlerde TBMM bünyesinde, yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle izleme kurulunu oluşturacağız." ifadelerine yer verirken, "Bu süreç sadece bir yasa, sadece terör örgütüyle ilgili bir mesele olmanın ötesinde, bölgenin derlenip toparlanmasıyla ilgili de önemli ve tarihi bir adımdır.” sözlerine yer verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: İzleme kurulunu oluşturacağız
AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğinde Türk toplumuyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Türkiye ile İtalya arasında özellikle son yıllarda fevkalade olumlu, pozitif bir gündemin bulunduğunu, ikili ilişkilerin sürekli gelişme kaydettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha ileriye gitmesi için gayretle çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan bu olumlu ilişkilerin parlamentolar nezdinde de gelişmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, Roma'daki temaslarında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa ile görüşeceklerini ve parlamenter diplomasi alanında işbirliklerini konuşma fırsatı bulacaklarını kaydetti. Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı marjında önemli istişarelerin gerçekleştirileceğini anlatan Kurtulmuş, dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde hem Avrupa ülkeleri arasındaki dayanışmanın artırılması hem de ortak menfaatler çerçevesinde müşterek bir yönelişin temin edilmesi bakımından bu toplantının katkı sağlaması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi:

"İSRAİL DÜNYA SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜNÜ BÜTÜN İNSANLIĞA GÖSTERDİ"

Çatışmalar, gerilimler ve krizlerin dünyada yeni bir dönemi başlattığına dikkati çeken Kurtulmuş, özellikle 3 yılını geride bırakan İsrail'in Gazze'deki soykırımının ve Batı Şeria'da devam ettirdiği insanlık dışı uygulamaların, dünya sisteminin çöküşünü bütün insanlığa gösterdiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa kıtasının, çıkışı olmayan bir labirentin içine girdiğini belirten Kurtulmuş, bu savaşın bütün Avrupa ülkelerini yakından ilgilendiren bir çatışma haline döndüğünü vurguladı. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye için uzakta bir savaş olmadığını, Karadeniz'in güvenliğini de tehlikeye atan ve Karadeniz'de ciddi yayılma potansiyeli taşıyan bir çatışma alanı oluşturduğunu kaydetti. Filistin meselesinin Türkiye için millet olarak sahiplenilmesi gereken tarihi bir sorumluluk olduğu gibi Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini yakından ilgilendiren bir mesele haline döndüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Bölgenin en etkili ülkesi olarak bizim ayaklarımız üzerinde çok güçlü durmaktan başka bir çaremiz yoktur. Türkiye olarak bütün bu bölgesel ve küresel sorunlara karşı bakış açımız diplomasi masasını açık tutmak, müzakereyi esas almak ve çatışmaları karşılıklı müzakerelerle sonlandıracak bir etkinliğin içerisinde olmaktır." diye konuştu.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi:

"BU KADAR YÜKSEK BİR İTTİFAK TBMM BAKIMINDAN, TÜRKİYE DEMOKRASİSİ BAKIMINDAN BİR İLK"

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'yi fevkalade duyarlı olması gereken bir döneme soktuğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu dönem içerisinde Türkiye'nin kendi iç sorunlarını çözmesi, problemlerini bir şekilde geride bırakması her bakımdan en önemli zorunluluklardan birisidir. Bu çerçevede 2 yıl önce başlatılan Terörsüz Türkiye meselesi tam da bu çerçevede ele alınmış olan milli bir önceliğimizdir." değerlendirmelerinde bulundu. Cumhuriyet'in ilk asrının en yakıcı, en zor meselesinin terör konusu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şimdi devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek bu sorunun çözülebilmesi için kararlılık ortaya koyduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi:

"İZLEME KURULUNU OLUŞTURACAĞIZ"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, bu süreçte 467 milletvekilinin oyuyla Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabul edildiğini anlattı. Kurtulmuş, Kanun'un kabul edilmesindeki rekor oya dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu kadar yüksek bir ittifak TBMM bakımından, Türkiye demokrasisi bakımından bir ilktir. Milletimiz artık bu sorunun çözülmesi, terörün geride kalması için siyaseti görevlendirdi. Siyaset bu görevini fevkalade güçlü bir şekilde, layıkıyla yerine getirdi ve şimdi bunun sonuçlarını elde etmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Tabii ki meselenin ilk adımı terör örgütünün kendisini feshetmesi ve artık silahsızlanma sürecinin başlamasıdır. Bununla ilgili adımların da atılmakta olduğunu görüyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Mağaraların boşaltılması, silahların bırakılmasıyla ilgili süreç kendi yolunda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşan kurul vasıtasıyla da sürecin nasıl ilerlediği, ne şekilde geliştiği tek tek dosyalar üzerinde değerlendirilerek yolumuza devam edeceğiz. Ardından da önümüzdeki günlerde TBMM bünyesinde, yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle izleme kurulunu oluşturacağız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi:

Terörsüz Türkiye sürecinin aynı zamanda dünyada terörle mücadele konusunda bir Türkiye modeli oluşturduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu modelin de şu ana kadar güzel bir şekilde işletildiğini söyledi. Kurtulmuş, "Ümit ederim en kısa zamanda terör bütün unsurlarıyla ve bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmış olur." dedi. Terörsüz bölgenin oluşturulması açısından da sürecin önem taşıdığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreç sadece bir yasa, sadece terör örgütüyle ilgili bir mesele olmanın ötesinde, bölgenin derlenip toparlanmasıyla ilgili de önemli ve tarihi bir adımdır. Terörsüz Türkiye sadece Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili bir mesele değil, daha şimdiden bölge ülkelerinde hem Suriye'de hem Irak'ta hem diğer ülkelerde olumlu etkilerini gördüğümüz bir süreci başlatmıştır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi:

Ümit ediyoruz ki Terörsüz Türkiye sürecinin gelişmesiyle birlikte terörsüz bölge dediğimiz husus da gerçekleşecek. Hem kardeşimiz, dostumuz Irak'ta hem de Suriye'de silahlı gruplar, milis gruplar tamamıyla devre dışı kalarak sadece devlet otoritesinin elinde silahın olduğu bir yapılanmaya doğru hızla gidilecektir." şeklinde konuştu. Türkiye'nin en büyük güçlerinden birisinin de Avrupa kıtası başta olmak üzere yurt dışında bulunan Türk toplumu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Güçlü bir Türk diasporasının İtalya'da da olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarının her yerde olduğu gibi burada da çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürmesini temenni ediyoruz." dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'i de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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