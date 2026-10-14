TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: "İzleme kurulunu oluşturacağız”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğinde Türk toplumuyla bir araya geldi. Kurtulmuş burada yaptığı Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşmasında, "Önümüzdeki günlerde TBMM bünyesinde, yine grubu olan partilerin tamamının katılımını sağlayacak bir teklifle izleme kurulunu oluşturacağız." ifadelerine yer verirken, "Bu süreç sadece bir yasa, sadece terör örgütüyle ilgili bir mesele olmanın ötesinde, bölgenin derlenip toparlanmasıyla ilgili de önemli ve tarihi bir adımdır.” sözlerine yer verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğinde Türk toplumuyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Türkiye ile İtalya arasında özellikle son yıllarda fevkalade olumlu, pozitif bir gündemin bulunduğunu, ikili ilişkilerin sürekli gelişme kaydettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha ileriye gitmesi için gayretle çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan bu olumlu ilişkilerin parlamentolar nezdinde de gelişmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, Roma'daki temaslarında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa ile görüşeceklerini ve parlamenter diplomasi alanında işbirliklerini konuşma fırsatı bulacaklarını kaydetti. Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı marjında önemli istişarelerin gerçekleştirileceğini anlatan Kurtulmuş, dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde hem Avrupa ülkeleri arasındaki dayanışmanın artırılması hem de ortak menfaatler çerçevesinde müşterek bir yönelişin temin edilmesi bakımından bu toplantının katkı sağlaması temennisinde bulundu.
"İSRAİL DÜNYA SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜNÜ BÜTÜN İNSANLIĞA GÖSTERDİ"
Çatışmalar, gerilimler ve krizlerin dünyada yeni bir dönemi başlattığına dikkati çeken Kurtulmuş, özellikle 3 yılını geride bırakan İsrail'in Gazze'deki soykırımının ve Batı Şeria'da devam ettirdiği insanlık dışı uygulamaların, dünya sisteminin çöküşünü bütün insanlığa gösterdiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa kıtasının, çıkışı olmayan bir labirentin içine girdiğini belirten Kurtulmuş, bu savaşın bütün Avrupa ülkelerini yakından ilgilendiren bir çatışma haline döndüğünü vurguladı. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye için uzakta bir savaş olmadığını, Karadeniz'in güvenliğini de tehlikeye atan ve Karadeniz'de ciddi yayılma potansiyeli taşıyan bir çatışma alanı oluşturduğunu kaydetti. Filistin meselesinin Türkiye için millet olarak sahiplenilmesi gereken tarihi bir sorumluluk olduğu gibi Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini yakından ilgilendiren bir mesele haline döndüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Bölgenin en etkili ülkesi olarak bizim ayaklarımız üzerinde çok güçlü durmaktan başka bir çaremiz yoktur. Türkiye olarak bütün bu bölgesel ve küresel sorunlara karşı bakış açımız diplomasi masasını açık tutmak, müzakereyi esas almak ve çatışmaları karşılıklı müzakerelerle sonlandıracak bir etkinliğin içerisinde olmaktır." diye konuştu.