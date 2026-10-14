Tugay’dan AK Parti’ye ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantılarda Tugay'ın 30 ilçenin grup başkan vekillerinin yanı sıra, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri ile üç ayrı toplantı yaptığı öğrenildi. Tugay'ın kapıda İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yöneticileri karşıladı. Ziyaret sonrası AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hebasından konuya ilişkin açıklama yaptı. Saygılı açıklamasında: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'ı İl Başkanlığımıza gerçekleştirdiği ziyarette artık kendisinin de bir parçası olduğu Büyük AK Parti ailesinin çatısı altında ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

Burası, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde millet için siyaset yapanların, İzmir'e hizmet sevdası taşıyanların yuvasıdır! Evinize hoş geldiniz Cemil Tugay Başkanım. Şimdi İzmir için omuz omuza çalışma, eser, hizmet ve icraat siyasetimizi şehrimizin dört bir yanında büyütme vakti" ifadelerini kullandı. İZBB Başkanı Cemil Tugay da, "Nitelikli, çalışkan, iyi insanların burada bir araya geldiğini gördüm. Sıcak karşılamaları için, geleceğe dair hep beraber çalışacağız. Güzel mesajlar için çok teşekkür ederim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör