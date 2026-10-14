Vekil maaşlarını bile götürdüler

Vekil maaşlarını bile götürdüler
Kerim CENGİL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin CHP'den ayrılırken milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerden oluşan parayı da götürdüğünü iddia etti. Çıray, parti yönetic-i lerinin acil işlemler gerekçesiyle milletvekillerinden boş kâğıtlara imza aldığını, bu imzaların banka işlemlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Söz konusu paranın milyar lirayı bulduğunu ileri süren Çıray, "Bunlara devlet teslim edilemez" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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