Yeniden ADASO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Zeki Kıvanç, mazbatasını aldı! “Birlikte daha ileriye taşıyacağız”
Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilerek güven tazeleyen Zeki Kıvanç, mazbatasını teslim aldı. Başkan Kıvanç, yeni dönemde de Adana sanayisinin gelişimi, üretim kapasitesinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi ve sanayicilerin rekabet gücünün yükseltilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Mazbatasını teslim almasının ardından değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kendisine yeniden duyulan güvenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yeni dönemde sanayicilerin ihtiyaçlarını merkeze alan bir çalışma anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Başkan Kıvanç, Adana'nın sahip olduğu sanayi birikimi, stratejik konumu ve güçlü üretim altyapısıyla Türkiye ekonomisi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
Başkan Kıvanç, "Sanayicilerimizin küresel rekabet koşullarına uyum sağlaması, üretimde verimliliğin artırılması, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve yeni yatırımların şehrimize kazandırılması öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alacak. Adana'mızın üretim ve ihracat kapasitesini artıracak, istihdamı destekleyecek ve sanayimizin geleceğine değer katacak projeleri hayata geçirmek için tüm paydaşlarımızla güçlü iş birliği içerisinde çalışacağız" dedi.