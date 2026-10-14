Yeniden ADASO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Zeki Kıvanç, mazbatasını aldı! “Birlikte daha ileriye taşıyacağız”

Mazbatasını teslim almasının ardından değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kendisine yeniden duyulan güvenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yeni dönemde sanayicilerin ihtiyaçlarını merkeze alan bir çalışma anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Başkan Kıvanç, Adana'nın sahip olduğu sanayi birikimi, stratejik konumu ve güçlü üretim altyapısıyla Türkiye ekonomisi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.