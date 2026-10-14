Zehir tacirlerine dev operasyon

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yalnızca özel hazırlanmış cep telefonlarında çalışan kripto haberleşme programları üzerinden uluslararası çapta uyuşturucu ticaretini yöneten zehir şebekeleri hedef alındı. Şebeke ile bağlantılı 42 şüpheli yakalanırken yaklaşık 7,7 milyarlık mal varlığına el konuldu.

ÖZEL HAZIRLANMIŞ TELEFONLAR

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren uyuşturucu örgütünün; sadece mikrofon, kamera, GPS gibi donanımları devre dışı bırakılmış, özel olarak hazırlanan cep telefonlarında çalışan ve uçtan uca şifreli mesajlaşma imkânı sağladığı belirlenen kriptolu haberleşme uygulaması kullandığı belirlendi. Uygulama üzerinden yapılan yazışmalar deşifre edilerek farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtım süreçlerini yönettikleri tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalarda; örgütün, farklı tarihlerde 35 ayrı uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği, bu sevkiyatlara konu olan uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 10 ton 100 kilogram olduğu öğrenildi.

Örgüt ile bağlantılı 168 şüphelinin kimliği saptandı. Şüphelilerden 29'unun başka suçlardan tutuklandığı, 74'ünün yurt dışında ve firari konumda olduğu, 5'inin hayatını kaybettiği, 60'ının ise yurt içinde bulunduğu belirlenerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı. 2 bin personelin katılımıyla İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheliden 42'si yakalandı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar bulundu. Suç örgütü mensuplarının suçtan elde ettikleri gelirlerle edindikleri ve aklama eylemine tabi tuttukları tespit edilen mal varlıkları da tespit edildi. 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketin ortaklık payı olmak üzere toplam değeri 7 milyar 657 milyon lira olan mal varlığına el konuldu. Öte yandan Ankara merkezli 14 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında çeşitli suçlardan delil elde edilen 33 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör