1.8 milyar liralık yasadışı bahse darbe
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, teknik çalışmalar, araştırmalar ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri değerlendirildi. Mali analizlerde ise üçüncü kişilerden temin edilen banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve yönetildiği belirlendi. İncelemeye konu banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Eşzamanlı operasyonlarda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
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