Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İmamoğlu'na hakaret soruşturması!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'na “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçundan, soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'na "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU'nun 15/10/2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."