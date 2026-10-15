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Başkan Erdoğan fon soruşturmasında devreye girdi! Yol haritası çizildi: Suçlular hesap verecek!

Başkan Erdoğan fon soruşturmasında devreye girdi! Yol haritası çizildi: Suçlular hesap verecek!

SON DAKİKA… Fon soruşturması kapsamında devletin tüm kurumları düğmeye bastı. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm çalışmalar tamamlandı. AK Parti, fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeler doğrultusunda vatandaşın nabzını tutarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da devreye girmesiyle mağdurlar rahat bir nefes aldı. Öte yandan fon soruşturmasında sürece ilişkin yol haritasının çizildiği de vurgulandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:34 Son Güncelleme: 15 Ekim 2026 09:52

AK Partili milletvekilleri ve teşkilatlar, fon krizinin çıkışından bu yana vatandaşlarla yaptıkları temaslarda gerçekleri anlatmaya çalıştı ve onların beklentilerini dinledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI VATANDAŞI RAHATLATTI Sahadan yapılan tespitlere göre, fon olayının başladığı tarihte yaşanan karmaşa ve kafa karışıklığı, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte değişmeye başladı. 'SUÇLULAR HESAP VERECEK' Başkan Erdoğan'ın "Sonuna kadar gidilip, suçluların hesap vereceğine" ilişkin açıklamaları havayı değiştirdi. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımıza olan güven tam. Onun açıklamalarıyla birlikte vatandaş rahatladı. Sorunun çözüleceğine ve suçluların gerekli cezayı alacağına ilişkin inancı arttı. Biz de vatandaşlarımıza, 'Cumhurbaşkanı kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, bundan herkes emin olmalı' diyoruz" bilgisini paylaştı.