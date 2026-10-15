Beşiktaş’ta 70 yıllık çay bahçelerine yıkım şoku

Beşiktaş’ta 70 yıllık çay bahçelerine yıkım şoku
Mustafa KAYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, Ortaköy Meydanı'nda 1955 yılından bu yana hizmet veren 5 tarihi çay bahçesinin ön eklentilerinin 15 gün içinde yıkılması için tebligat gönderdi. Meydan düzenlemesi projesini gerekçe gösteren belediyeye tepki gösteren işletmeciler kararın yürütmesinin durdurulması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. 1990'da Anıtlar Kurulu onayıyla yapılan eklentiler için 40 yıldır yasal işgaliye ödediklerini belirten esnaf muhatap alınmadıklarını vurguladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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