Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü’deki CICA 7’nci Zirvesi’ne katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7’nci Zirvesi'ne katılımı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7'nci Zirvesi'ne katılımı kapsamında Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.
Bakan Fidan, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.