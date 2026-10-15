Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan’dan ’Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ paylaşımı
DHA
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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor. Üretimin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan bütün kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor; emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EMİNE ERDOĞAN

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