FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için harekete geçildi. Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin ByLock kayıtları, Bank Asya hesapları, HTS verileri, ByLock yazışma içerikleri, bağlantılı otel ve konaklama kayıtları, ifadeler, örgütle bağlantılı dernek kayıtları ve ihbarlar üzerinden incelemeler yapıldı. TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde eşzamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
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